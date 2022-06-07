Uzmanlar Stablecoin’ler Konusunda Uyarıyor: TerraUSD Olayı!

2014 yılından beri kripto para haber sitesi olarak hizmet vermekte olan Türkiye’nin ilk kripto para haber kaynaklarından CoinTürk, son günlerde piyasada büyük ses getiren TerraUSD (UST) olayı ve stablecoin’ler üzerine bir yazı kaleme aldı.

TerraUSD’de Neler Oldu?

TerraUSD, aslında Terra ekosisteminin stablecoin birimi ve dolar destekli bir kripto para olarak işlem görüyordu. Ancak UST geçtiğimiz haftalarda dolar sabitini kaybetti ve neredeyse fiyatı sıfırlandı. Bu noktada da UST’yi desteklemek için piyasaya LUNA sürülmeye başlandı ve arz çok fazla arttığı için LUNA fiyatı da sıfıra yaklaştı. Bunun akabinde Terra ekibi ve Terra kurucusu Do Kwon projeyi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalara başladı. Her ne kadar kripto para ekosisteminin çok onayladığı bir girişim olmasa da hard fork gerçekleşti ve LUNA2 piyasaya sürüldü. Elinde LUNA tutanlara mağduriyetlerini karşılamak adına airdrop ile LUNA2 dağıtıldı ancak dağıtılan miktarlar beklentileri karşılamış gibi görünmüyor.

Tüm bu olaylar tabii ki genel kripto para ekosistemini de etkiledi ve lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 24.500 dolara kadar geriledi. Şu anda BTC yaşadığı toparlanamdan sonra 30.000 dolarlık önemli seviyeyi elinde tutmaya çalışıyor.

Bunların üzerine hükümetler de harekete geçti ve stablecoinler ile ilgili adımlar atılmaya başlandı. Uzmanlar ise stablecoin’ler konusunda uyarılarda bulunmaya başladı.

Uzmanların Uyarıları

CoinTürk adlı kripto para, Bitcoin ve blockchain haber sitesinde de belirtildiği gibi Dijital token şirketi BLOCKv’nin kurucu ortağı Reeve Collins Davosta’ta CNBC’ye, “Terra krizi, talihsiz bir durum. Ancak algoritmik bir stablecoin’in çökmesi sürpriz değil. Birçok insan son birkaç ayda paralarını bu tür kripto paralardan çekti çünkü bunların sürdürülebilir olmadığını anladılar. Bu tür stablecoin’lerin sonu geliyor.” açıklamasını yaptı.

Pek çok uzman isim her ne kadar algoritmik stablecoin’lerin teminatlı stablecoin’lere göre daha merkezsiz olduğunu ifade etse de algoritmik stablecoin’lerle ilgili soru işaretlerinin arttığı görülüyor.

Bunlara ek olarak uzmanlar, kripto para ve stablecoin düzenlemesinin kaçınılmaz olduğunu ancak düzenleyicilerin bu konuda ciddi eğitimler alması gerektiğini söylüyor.