Uzmanlar endişeli: Yörüngedeki iki uydu bu hafta çarpışabilir

Uzay enkaz izleme kurumu LeoLabs’a göre 1983’te fırlatılan, kullanım dışı bırakılmış uzay teleskobu IRAS ve 1967’de fırlatılan “emekli” uzay aracı GGSE-4 birbirine çok yaklaşacak.

LeoLabs’ın verilerine göre iki aracın arasındaki mesafe, UTC zaman dilimiyle 23.39’da (yaklaşık 900 km’lik yükseklikte) 15 ila 30 metre olacak. İki araç da emekliye ayrıldığı için onlara dünyadan manevra yaptırmak mümkün değil.

LeoLabs’ın hesaplamaları iki aracın çarpışma ihtimali olduğunu gösteriyor.

Flinders Üniversitesi’nden uzay arkeoloğu Alice Gorman ScienceAlert’e konuştu ve şunları söyledi:

Burada şaşırtıcı olan şey, iki aracın 15 ila 30 metrelik tahmini geçiş mesafesinin inanılmaz derecede yakın olması. Uzay aracı sadece 60 km içindeki nesnelerden kaçmak için manevra yaptı. Bu gerçekten çok yakın bir karşılaşma. Ve eğer çarpışma yaşanırsa, büyük miktarda enkaz oluşturabilir.

Gorman ayrıca, bunun son dönemdeki en tehlikeli çarpışma ihtimallerinden biri olduğunu söyledi.

Gorman’a göre iki uzay aracı çarpışırsa, küçük olan GGSE-4 yok olacak ve bir enkaz bulutuna dönüşecek. IRAS’ın muhtemelen sağlam kalacağı ama hasar alacağı ve hatta daha fazla enkaz üreteceği düşünülüyor.

Öte yandan bu çarpışma, yeryüzündeki bizler için tehlike arz etmiyor. Dünya’ya düşebilecek herhangi bir kalıntı, atmosferde yanacak ve zararsız hale gelecek. Hatta yere bile ulaşamayacak.

Ancak uzay çöplerine dair endişelerin başka bir boyutu var. Bilim insanları bu enkazların, yörünge teknolojisi için tehlike arz ediyor.

Örneğin, Iridium 33 adlı aktif bir ticari iletişim uydusu, kullanılmayan Rus askeri uydusu Kosmos-2251 ile 2009’da çarpışmıştı. NASA çarpışmanın ardından binden fazla parçanın enkaz oluşturduğunu açıklamıştı. Bunlar iki yıl sonra Uluslararası Uzay İstasyonu’nun manevra yapmak zorunda kalmasına neden olmuştu.

DailyMail’in aktardığına göre, Avrupa Uzay Ajansı’nın yöneticisi Jan Wörner, “Tarihte kaybolan tüm gemilerin hala su yüzeyinde olduğunu düşünün. Burada yelken açmak ne kadar tehlikeli olurdu?” demişti.

Wörner sözlerini şöyle sürdürmüştü: