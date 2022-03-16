Üzerinde uyuşturucu madde bulundu

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 15.03.2022 tarihinde, 22:30 sıralarında, Mağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, K.A.(E-24)’nın şüpheli hareketleri nedeniyle üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.