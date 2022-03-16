Ukrayna: Rus ordusu, gücünün yüzde 40’ını kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya ile Ukrayna savaşına ilişkin son bilgiler paylaştı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna topraklarına giren Rus ordusunun yüzde 40’ının, gücünü kaybettiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

Genel olarak, 15 Mart 2022 itibarıyla Ukrayna topraklarında sözde ‘operasyona’ dahil olan birimlerin (Rus ordusu) yüzde 40 kadarı kaybedildi. Tamamen yok edildi veya savaş kabiliyetini kaybetti.

Açıklamada, son bir günde sadece Ukrayna’nın Chernobaevka bölgesindeki çatışmalar sırasında Rus ordusuna ait 7 savaş helikopterinin imha edildiği vurgulandı.