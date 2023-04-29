Uzay tarihine geçti: Uzay yürüyüşü yapan ilk Arap astronot oldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Nisan 29, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Uzay tarihine geçti: Uzay yürüyüşü yapan ilk Arap astronot oldu

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Uzay yürüyüşü yapan ilk Arap astronot

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) astronotu Sultan Al Neyadi, uzay tarihine geçti. Al Neyadi, uzay yürüyüşü yapan ilk Arap astronot oldu.

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Tags:BAESultan Al NeyadiUzay yürüyüşü yapan ilk Arap astronot
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