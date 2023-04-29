Uzay tarihine geçti: Uzay yürüyüşü yapan ilk Arap astronot oldu

UZAYDA EN UZUN SÜRE KALAN ARAP OLACAK

İsminden dolayı “Uzayın sultanı” lakabıyla tanınmaya başlanan Al Neyadi, 6 ay boyunca ISS’de kalacak. Uzayda en uzun süre kalan Arap astronot olarak da tarihe geçecek.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden uzaya giden ikinci kişi olan Al Neyadi, Ramazan Bayramı dolasıyla da bir tebrik mesajı paylaşmıştı.

41 yaşındaki Sultan Al Neyadi, uzayda kaldığı süre boyunca yer çekimsiz ortamın insan vucüduna etkisi konusunda araştırmalar yürütecek.

İngiltere’de elektronik ve iletişim mühendisliği eğitimi alan Al Neyadi, Birleşik Arap Emirlikleri ordusunda 20 yıl boyunca görev aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri uzay çalışmalarına son dönemde hız vermiş durumda. Ülke, 2021’de Mars’a ve geçen yıl da Ay’a insansız uzay araçları yollamıştı.