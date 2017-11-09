‘Uzay istasyonu Tiangong-1 birkaç ay içinde Dünya’ya düşecek’

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Çin’in 2011 yılında yörüngeye gönderdiği 8,5 ton ağırlığındaki uzay istasyonu Tiangong-1, Pekin yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından düşüşe geçti. Yaklaşık 100 kiloluk enkazın düşebileceği ülkeler arasında Türkiye de var.

Tiangong-1 (Gök Saray-1), kontrolden çıkmış bir şekilde gezegenimize doğru ilerliyor.

Çin’in 2011 senesinde yörüngeye fırlattığı istasyonun birkaç ay içinde gezegenimize düşmesi bekleniyor.

Moloz yığınının isabet edebileceği ülkeler arasında Türkiye de var.

Avrupa Uzay Ajansı’ndan (ESA) yapılan açıklamaya göre, Ocak 2018’de gezegenimize düşmesi beklenen uzay istasyonun tehdit ettiği diğer ülkeler, Hindistan, İtalya ve Suudi Arabistan.

Çinli yetkileri, 2016’da uzay istasyonunun kontrolünü kaybettiklerini doğrulamıştı.

Çin’in uzay ajansı, Birleşmiş Milletler’e istasyonun Ekim 2017 ila Nisan 2018 arasındaki zaman diliminde Dünya’ya çarpacağı bilgisini vermişti.

Harvard’da çalışan Astrofizikçisi Johanthan McDowell, istasyonun yörüngesinde yere en yakın noktanın 300 kilometrenin altında olduğunu söylüyor.

McDowell’a göre, istasyonun yeryüzünde nereye çarpacağı, ancak birkaç gün öncesinde tespit edilebilecek.

1991’de Sovyetler Birliği’ne ait 20 tonluk Salyut 7 istasyonu, bir diğer 20 tonluk uzay aracına takılı halde Dünya’ya çarpmış, ayrılan parçalar Arjantin’in Capitán Bermúdez kentine düşmüştü.

1979’da ise NASA)’nınkontrolünü neredeyse tamamen kaybettiği 77 tonluk uzay istasyonu Skylab da hızla yeryüzüne düşüşe geçmiş, büyük parçalardan bazıları Batı Avustralya’ya düşmüştü.