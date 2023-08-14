Uyuşturucuyu Güney’den Kuzey’e geçirmeye çalışırken yakalandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Ağustos 14, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Uyuşturucuyu Güney’den Kuzey’e geçirmeye çalışırken yakalandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, dün saat 23:00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Sınır Kapısında, Polis tarafından gerçekleştirilen operasyon (Panzehir-2 Operasyonu) kapsamında, Metehan Kara Sınır Kapısından KKTC’ye geçiş yapmak isteyen O.T.(E-27)’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada, toplam 1 kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 640 Euro nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 


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Tags:metehanuyuşturucu
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