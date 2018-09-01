Uyuşturucuyu çorabına gizledi

Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaparken, Narkotik detektör köpek Zeyna’ya takılan Fikret Can, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı

Devrim DEMİR

Girne Turizm Limanı’ndan önceki gün giriş işlemleri için beklerken, detektör köpek Zeyna’ya takılan zanlı Fikret Can’ın üzerinde yapılan aramada, çorabının içerisine gizlenmiş 1 gram Hintkeneviri ele geçirildi.

Can, dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Zeyna’dan geçemedi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ali Çavuş, zanlı Fikret Can’ın önceki gün saat 18.00 sıralarında Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yapmak isterken tutuklandığını anlattı.

Polis çavuşu Ali Çavuş, Zeyna’nın tepki vermesi sonucu zanlının üzerinde yapılan aramada çorabı içinde 1 gram ağırlığında Hintkeneviri ele geçirildiğini ve yapılan sorgulamada suçunu kabul ettiğini söyledi.

Çavuş, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek zanlının soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.