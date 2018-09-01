Son gün, 17 Eylül

YABANCILAR FEDERASYONA BİLDİRİLECEK:

KTFF’den yapılan açıklamada, herhangi bir sözleşme imzalamayan veya federasyona bildirilmeyen yabancı futbolcuların serbest kalacakları duyuruldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan yapılan duyuruda; 2018-2019 Futbol Sezonu’nda Yabancı Uyruklu Profesyonel Futbolcular için tüm kulüplerin, lisans çıkaracağı ve daha önce kadrolarında bulunan yeni sezonda vize işlemi yapacağı futbolcular için Yabancı Uyruklu Bildirim Formlarını (FORM 18) en geç 17 Eylül 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar KTFF Genel Sekreterliği’ne bildirmelerini istedi.

Yapılan duyuruda; futbol kulüplerinin daha önce lisanslı olup ve/veya adaya denemek için getirdikleri futbolcuları ile herhangi bir sözleşme imzalamaması veya 17 Eylül 2018 Pazartesi günü bildirilmemesi durumunda ilgili futbolcuların serbest kalacağı da vurgulandı.

Kulüpler ayrıca İlk Defa (Filiz) Lisans Çıkarma (FORM 8), İki Yıl Oynamayan Futbolcu Lisans Müracaatı (FORM 7), Futbolcu Lisans Yenileme (Vize) (FORM 2), KTFF Liglerine Katılım, Kulüp Tanıtma Kartı Çıkarma Beyannamesi (FORM 11), Kulüp Tescil Taahhütnamesi ve İmza Sirküleri Beyannamesi (FORM 10) işlemlerini de 17 Eylül 2018 Pazartesi günü KTFF Genel Sekreterliği’ne ulaştırmaları istendi.