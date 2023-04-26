Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri alma, verme ve tasarufu suçuyla ilgili olarak tutuklanan zanlılar Nnamdi Stephen, J.U.M ve B.İ.I naheme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fezile Kesat olguları aktardı. Polis, zanlılar Nnamdi Stephen, J.U.M ve B.İ.I, Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri alma, verme ve tasarufu suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 25 Nisan 2023 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nce Gönyeli’de zanlının ikametgahında uyuşturucu satışının yapıldığı bilgisinin alındığını söyledi. Polis, aynı gün saat 19.30’da konu ikametgahta yapılan aramada zanlı Nnamdi Stephen’in odasında satışa hazır paketlerde 49 naylon poşette 74 gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, ayrıca 20 adet boş poşetin emare alındığını söyledi. Polis, meseleyle ilgili olarak konu dairede ikamet eden zanlılar J.U.M ve B.İ.I’nin de şüpheli olarak tutuklandığını belirtti. Polis, zanlı Nnamdi Stephen’in konu maddeyi 22 Nisan’da aranan 1 şahıstan 100 gram olarak aldığını ve bir kısmını paketi 600 TL’den sattığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, soruşturmanın yeni başladığını belirterek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Kamalı Haber