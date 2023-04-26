CTP Gençlik Örgütü MYK’sı belirlendi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belirlendi. Geçtiğimiz ay 19’uncu Olağan Kurultayı’nı gerçekleştiren CTP Gençlik Örgütü, MYK’sını da belirledi.

Gençlik Meclisi’nde MYK’ya girecek isimler onaylanırken, MYK da yaptığı ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi. Çise Mevlit Başkanlığı’ndaki Gençlik Örgütü MYK’sı şu isimlerden oluştu:

Genel Başkan: Çise Mevlit

Genel Sekreter: Çağın Nevruz Özsoy

Örgüt Sekreteri: Ahmet Köseoğlu

Mali Sekreter: Enç Yılmaz

Dış İlişkiler ve İki Toplumlu İlişkiler Sekreteri: Su Kaba

Eğitim Sekreteri: Nesrin Cambaz

Emek ve Çevre Politikaları Sekreteri: İlsu Hanife Çetinkayalı

Sosyal Aktivite ve Yerel Yönetimler Sekreteri: Şükrü Irkım

Sivil Toplum Örgütleri ile İlişkiler Sekreteri: Doğukan Gümüşatam

İnsan Hakları ve Savunuculuk Sekreteri: Sude Doğan