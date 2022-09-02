Girne’de meydana gelen uyuşturucu suçundan tutuklanan Çağrı Demirkıran dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Adnan Kardeşler, zanlı Çağrı Demirkıran’ın uyuşturucu madde suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, Girne’de 1 Eylül 2022 tarihinde yaya olarak yürüdüğü esnada zanlının hareketlerinden şüphenilmesi üzerine polis ekiplerinin arama yapmak istediğini söyledi. Kardeşler, zanlının polisleri görünce elindeki uyuşturucu maddeyi yuttuğunu açıkladı. Polis memuru Kardeşler, zanlının gözaltına alındığını, üzerinde yapılan aramada çantasının içerisinde üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunan iki adet vida tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının doktor muayenesinden geçirilmeyi, midesinin yıkanmasını kabul etmediğini ve uyuşturucu testi için kan örneği vermediğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, vidaların üzerindeki maddenin analizinin yapılacağını ve alınacak ifadeler olduğunu belirten Kardeşler, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.