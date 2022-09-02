Akdeniz Operasyonunda ülkeye kaçak giriş yapan 54 Suriyeliyi getirdikleri tespit edilen zanlılar mahkemeye çıkarıldı

Girne Adli Şube ve Cürümleri Önleme Şubesi tarafından gerçekleştirilen Akdeniz Operasyonunda ülkeye kaçak giriş yapan 54 Suriyeliyi ülkeye getirdikleri tespit edilen zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, 19.08.2022 tarihinde, saat 03.30 raddelerinde, Akdeniz Köyünün kuzeyinde onaylanmamış liman olmayan bir yerden iki adet zodyak tipi surat tekne ile yaşları 3 ila 13 arasında değişen, 11 çocuk, 4 yetişkin kadın ve 39 yetişkin erkek olmak üzere toplam 54 Suriyeli şahsın KKTC’ye izinsiz giriş yaptıklarını söyledi. Şengil, 32 mülteci ayni tarihte saat 12.30 raddelerinde bahse konu mevkide ormanlık alan içerisinde tespit edilerek tutuklandıklarını belirti. Şengil, 22 tanesini ise 20.08.2022 tarihinde aynı civarda tespit edilerek tutuklandıklarını açıkladı. Konu teknelerin bulunduğu mevkide terk edilmiş bir vaziyette bulunan Van aracın İsmail Dağcıl’a ait olduğunun belirlendiğini söyleyen Şengil, Akdeniz köyünde tespit edilerek yapılan sorgusunda, zanlının Onur Güren’in organizasyonu ile Edip Yeşilyurt, Hazer Söyler ile birlikte bahse konu alanda bulunduklarını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, teknelerde bulunan kaptan ve yardımcılarını, Onur Güren’in olay yerinden alarak, ayrıldığını açıkladı.

Polis, Hazar Söyler’in İsmail Dagcıl’ın işletmediğini yaptığı market içerisinde tespit edilerek Çamlıbel polis karakoluna götürüldüklerini açıkladı. Hazar Söylerin gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirtti. Polis, Güren’in, Edip Yeşilyurt ile birlikte tekne kaptan ve yardımcılarını, İsmail Dağcıl’ın babasına ait Kermiya Devlet Sosyal Konutları, Lefkoşa adresindeki ikametgâha yerleştirdiklerinin tespit edildiğini açıkladı. Onur Güren ve Edip Yeşilyurt’un SY 057 plakalı araç içerisinde tespit edildiklerini ifade eden polis, Güren’in üst aramasında Toyota marka salon araç ve bir ev anahtarı bulunduğunu açıkladı. Şengil, anahtara ait dairede yapılan aramada Kaan Kızılaya ve Enver Uslu’nun salonda Yakup ve Vedat Kardeş’in ise mutfak kısmında saklanır vaziyette tespit edildiklerini açıkladı. Polis, Gazimagusa’da sakin Ahmet Danacının da tutuklandığını belirtti. Polis, meselenin ağır ceza mahkemesinin sorumluluk sahasına giren 10 yıla kadar hapis öngören ciddi bir suç olduğunu ifade ederek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, İsmail Dağcıl, Onur Güren, Hazar Söyler’in 35’er bin TL nakit teminat yatırmasına, her biri için 2’şer kefilin 200’er bin TL imzalamasına emir verdi.

Mahkeme, Ahmet Danacı’nın 40 bin, Edip Yeşilyurt’un 50 bin TL nakit teminat yatırmasına, her biri için 2’er kefilin 200’er bin TL imzalamasına emir verdi.

Mahkeme Birtan Kahramanoğlu’nun 25 bin TL nakit ve bir kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Mustafa Çelen, Enver Uslu, Vedat Kardeş, Kaan Kızılkaya ve Yakup Aydemir ise 75 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderildi.