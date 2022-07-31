Uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Girne’de bir evde yapılan aramada, uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulundu, 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından A.G.D.(E-24) ve B.D.’nin (K-21) Girne Karaman’daki evinde yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan elle sarılmış 1 adet sigara, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, satışa hazır paketler halinde toplam 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 70 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 20 Stg nakit para bulundu.

Ayrıca aynı evde bulunan M.D.’nin (E-26) üzerinde yapılan aramada ise içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık elle sarılmış bir adet sigara ve yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu 3 kişi tutuklandı.