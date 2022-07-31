Toplumsal direniş için yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı etkinlikleri çerçevesinde organize edilen müsabakalar önceki akşam (Cuma) yapıldı.

Kıbrıs’ın Fethi’nin 451., Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 64, Güvenlik Kuvvetlerinin Kuruluşunun 46. yılı nedeniyle Taekwondo Karate Budo Martıalarts Mukavemet Şampiyonsı Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Dört bölgeden ferdi sporcuların katılımı ile yapılan müsabakalar salonun soğutma sisteminin olmaması nedeniyle aşırı sıcakta gerçekleştirildi.

Hakemliklerini Ali Uslu, Ana Tüyüz’ün yaptığı müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kulüp Temsilcileri verdiler.

BAYANLAR Hyong Pumse Kata

1.Kategori: 1.Hayriye Yeter 2.Dua Zaman

2.Kategori: 1. Elif Baştuğ 2. Enise Püsküllü 3. Nurdeniz Turan

3.Kategori: 1.Defne Karam 2.Gülşah Erfinike

4.Kategori: 1.Naz Ang 2.Aslı Dilek Karam 3.Anastasia Kosanova

ERKEKLER Hyong Pumse Kata

1.Kategori: 1.Sam Noizi 2. Daniel Karsonou

2.Kategori: 1.Münür Püsküllü 2. Emrullah Baştaş

3.Kategori: 1.Matyu Cüdümağ 2.Muhammet İbrahimzade

4.Kategori: 1.İzzet Tot 2.Barış Erfinike 3.Abdullah Baştaş

5.Kategori: 1.Alex Tüysüz 2.Riza Zade

6.Kategori: 1. Nikita Gordeev 2. Ahmet Faruk Kocabaş Solak