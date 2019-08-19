Uyuşturucu ithaline suçüstü tutuklama

Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye uyuşturucu ithali yaparken suçüstü yakalanan zanlı Constantinos Loizos Koursoumba dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı

Evrim KAMALI

KKTC’ye Lokmacı Kara Kapısı’ndan tasarrufundaki uyuşturucu madde ile girmeye çalışırken yakalanan zanlı Constantinos Loizos Koursoumba dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili ifade veren polis memuru Cemal Ramiz, Constantinos Loizos Koursoumba’nın 17 Ağustos 2019 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, Lokmacı Kara Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapmak istediği sırada üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri ve yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirtti.

Ramiz, zanlının çantasında ise içerisinde hintkeneviri kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare alındığını belirtti.

Cemal Ramiz, zanlının gönüllü ifade verip suçunu itiraf ettiğini belirterek söz konusu ifadenin teyit ve tekzibinin henüz yapılamadığını, ayrıca zanlının konu maddeleri tasarruf edip ithal etme amacının ne olduğunun araştırılacağını belirterek zamana ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Polis memuru Cemal Ramiz, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.