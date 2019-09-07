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Uyuşturucu hap belası

7 Eylül 2019

Uyuşturucu hap ticareti bir dizi tutuklanmalarla sonuçlandı. Zanlı Ekrem Sevinç yargılanıncaya kadar 2 ay hapse gönderildi:

Lefkoşa’da uyuşturucu ticareti yapan  zanlı Ekrem Sevinç tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren  polis memuru Mustafa Zor, zanlı Ekrem Sevinç’in 13 Ağustos ile 22 Ağustos 2019 tarihleri arasında Lefkoşa’da 75 adet MDMA ithal ve tasarrufu, 30 gram metanfetamine ithal ve tasarrufu suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 27 Ağustos’ta Hasan Düzce’nin tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddelerden toplam 40 adet MDMA’yi zanlı Ekrem Sevinç’ten aldığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı.  Polis, Ekrem Sevinç’in evinde yapılan aramada 25 gram metanfetamine ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan hassas terazi bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının yasal statüsü olmadığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının iki ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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