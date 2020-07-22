“Utanmasınlar diye, karton kutulara sebze meyve koyup çöpün yanına bıraktık”

Paralimni’de, birkaç haftadır Tarım Ürünleri Satış Kooperatif Şirketi’ne (SEDİKEP) ait çöp sepetinden sebze-meyve toplayan kişiler görüldüğü, tümü aile babası olan bu kişiler arasında Rumlar da bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros “İnsanlar Çöp Sepetlerini Karıştırıyor… Özgür Mağusa Bölgesindeki Sefalet Görüntüleri Sarsıyor” başlıklı haberinde, SEDİKEP üyesi çiftçileri kaynak göstererek, insanların, kooperatifin çöp sepetinden satılmamış, serasından da artık vakti geçmiş bitkiler üzerinde kalmış eski sebze-meyve topladığını yazdı.

Habere göre, kendilerinin de zor durumda olduğunu söyleyen bölge çiftçileri, çöpten sebze-meyve toplayan kişilerin işsiz kalan aile babaları olduğuna dikkat çektiler. SEDİKEP sekreteri Panayotis Mauris ise, insanların çöpten yiyecek topladığını fark ettiklerinde, utanmasınlar diye, karton kutular içerisine sebze ve meyve doldurup çöp kutusunun yanına bıraktıklarını anlattı.

Mauris “inanılmaz şeyler oluyor. Önemli sayıdaki bölge sakini çiftçi bu sezon gelirsiz kaldı, çok sayıdaki otel çalışanı da işsiz durumdadır. Bu insanların durumu çok trajik” dedi.

Gazete, SEDİKEP serasında meyve arayan yaşlı insanların görüntülendiği fotoğraflar da yayımladı.