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Dolar, 6,85 seviyesinden işlem görüyor

22 Temmuz 2020
Dolar

Dolar, güne yükselişle başlamasının ardından 6,8520’den işlem görüyor.

Dün doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesinin etkisiyle 16 Haziran’dan bu yana en düşük seviye olan 6,8165’i gören dolar/TL, günü yüzde 0,48 düşüşle 6,8248’den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 6,8520’den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 7,8990’dan, sterlin/TL yatay seyirle 8,6880’den satılıyor.

Doviz.com’un haberine göre nalistler, ABD’de Kovid-19 vaka sayılarındaki artışlara ilişkin ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Bu salgın ne yazık ki daha iyi bir hal almadan önce daha da kötüleşecek.” ifadesini kullanmasının doları baskı altına aldığını belirtti. Bu gelişmelerle 95,04 ile 4,5 ayın en düşük seviyesine gerileyen dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 95,3 seviyesinde dengelendi.

Avrupa Birliği üyesi 27 ülke liderinin, Kovid-19 salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programında anlaşmaya varması sonrası avro da dolar karşısında yükselişini sürdürdü. Avro/dolar paritesi dün 1,1549 ile 1,5 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından, 1,1520 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu dile getirdi.

Teknik açıdan dolar/TL’de 6,84 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydeden analistler, 6,88’in direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

 


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