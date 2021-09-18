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Üstel: Ülke genelinde test merkezleri artırılmıştır

18 Eylül 2021
ünal üstel





Sağlık Bakanı Dt.Ünal Üstel, yeni eğitim yılının başladığı bu günlerde yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olması için gerekli önlemlerin alındığını, öğrencilerin antijen testlerini yaptırmaları için laboratuvar ve merkezlerin artırıldığını açıkladı.

Üstel şunları kaydetti;



” Dünyayı saran Covid-19 salgını nedeniyle uzun süredir eğitim  yılını okulsuz yaşayan  çocuklarımız bu yıl okullarına kavuşmuştur.

Sağlık Bakanlığı olarak hükümetimizin aldığı yüz yüze eğitim kararı sonrası başlattığımız önlem çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir.

Okullardaki denetimlerde okuların pandemi kurullarının bilgi ve  bulguları Eğitim Bakanlığı ile birlikte hassasiyetle değerlendirilmektedir. Öğrencilerimize random testler de yapılmaya başlanmıştır.

Hedefimiz eğitimin herhangi bir nedenle kesintiye uğramasına fırsat vermeden sürekliliğini sağlamaktır.

Bu düşünce ve hedefle yükseköğretimde de gerekli önlemler alınmış, yurt dışından gelecek öğrenciler için yeterli aşı bulundurulmaktadır.

Tüm dünyanın sorunu haline gelen yaşam engelini hep birlikte aşacağımıza inancım tamdır.Aşı olmayı görev bilerek hem kendimizin hem çevremizin sağlığına hizmet etmeliyiz. Aşı olmayı reddetmek bilime inanmamaktır.

Yoğun bir şekilde kapalı mekanları kullanmamaya dikkat ederek, maske mesafe, hijyen kurallarını hayatımızın merkezine yerleştirerek elde ettiğimiz kazanımları kararlılıkla korumalıyız.

Son olarak ülkemizde Toplam Yapılan Aşı Sayısı : 431.232 adet
1. Doz Uygulanan Kişi Sayısı : 218.479 adet (%57.19)
2. Doz Uygulanan Kişi Sayısı : 212.753 adet (%55.69)’dur.

Ülke genelinde öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızın testlerini yapabilecekleri merkezlerimiz çoğaltılmıştır.

Önemli bir konuyu yeniden hatırlatmak fayda görmekteyim.Öğrencilerimiz haftalık antijen testlerini yığılmayı önlemek amacıyla haftanın  herhangi bir günü yaptırabilirler.

Öğrencilerin test yaptırdıkları günden itibaren 7 gün boyunca sonuçların geçerli olması nedeniyle haftanın herhangi bir günü randevu alınabilmektedir. Örneğin Eylül ayının 20’sinde yapılan test sonucu ayın 27’sine kadar geçerli olacaktır.

Antijen testleri aşağıda yer alan kriterlere uygun kişilere ücretsiz olarak yapılmaktadır.

• Çift doz aşılı kişiler
• Son 6 ay içinde Covid-19 atlatmış kişiler
• Covid-19 hastalığı geçirdikten sonra tek doz aşı yapmış kişiler
• 18 yaş altında olanlar –( 6 yaşın altında ailenin isteğine bağlı )
• Sağlık sorunu nedeniyle aşı yaptıramayacağını belgeleyen kişiler
• Sosyal yardım alanlar

Yukarıda belirtilen kriterlere uyan kişiler ücretsiz Antijen testleri için basvuru.lab.gov.ct.tr adresine girip kayıt yaptırdıktan sonra seçilebilecek laboratuvarlarda veya merkezlerde testlerini yaptırabilirler. Kayıt yaptıramayan kişilerin kayıtları test için gittikleri laboratuvar veya merkezler  tarafından yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı ücretsiz antijen laboratuvar ve merkezler çalışma saatleri ile ekte yer almaktadır:

                                SAĞLIK BAKANLIĞI                           ÜCRETSİZ ANTİJEN LABORATUVAR ve MERKEZLERİ
#Laboratuvar İsmiBÖLGEANTİJEN / PCR
LEFKOŞA
1Arıtkan Tıbbi Tahlil LaboratuvarıLEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
2Biogram Lab.LEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
3Cyprus Life Tıbbi Tahlil LaboratuvarıLEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
4Demirhan Bil. Tıb. Tah. Lab. Şti Ltd.LEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
5Etik Tıbbi  Tahlil Lab.LEFKOŞAANTİJEN08:00-20:00Hergün
6Ereş Tıbbi Tahlil LaboratuvarıLEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
7Yöntem Tıbbi Tahlil LaboratuvarıLEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-17:00   09:00-17:00Cumartesi         Pazar
8Mikrolab Tıbbi Tahlil LaboratuvarıLEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00    09:00-14:00Cumartesi            Pazar
9Monargalı Gerçek Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Pembe Monargalı)LEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
10Nis Tıp MerkeziLEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Hafta içi08:00-17:00 09:00-17:00Cumartesi Pazar
11Referans Tıbbi Tahlil LaboratuvarıLEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
12Simya LabLEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
13Tandoğdu Sağlık Ltd. ( Özel Başkent Hastahanesi )LEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Hergün
14Ulun Tıbbi Tahlil LaboratuvarıLEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
15Uzman Tıbbi Tahlil LaboratuvarıLEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00       10:00-17:00Cumartesi            Pazar
16Vedat Özünlü LaboratuvarıLEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
17Yenikent  Flora Tıbbi Tahlil LaboratuvarıLEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
18Yıldız Özkan Tıbbi Tahlil LaboratuvarıLEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Her gün
19Elite hospital tıbbi tahlil lab.LEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00  08:00-20:00Cumartesi         Pazar
20M.Analiz Tıbbi Tahlil LaboratuvarıLEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
21Yakın Doğu Üniversitesi HastanesiLEFKOŞAANTİJENYedi / Yirmi Dört
22DEGIRMENLIK BELEDIYESILEFKOŞAANTİJEN09:00-13:00Pazartesi/Çarşamba/Cuma
23GONYELI BELEDIYESILEFKOŞAANTİJEN09:00-12:00Pazartesi/Çarşamba/Cuma
24LEFKOŞA FUAR ALANILEFKOŞAANTİJEN08:00-14:00Hafta Boyunca
25KOLAN HASTANESİLEFKOŞAANTİJENYedi / Yirmi Dört
GAZİMAĞUSA
25Kunter Güven Hastanesi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (İrfan Dorak)GAZİMAĞUSAANTİJENYedi / Yirmi Dört
26Lancet Tıbbi Tahlil LaboratuvarıGAZİMAĞUSAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
27Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Mağusa)GAZİMAĞUSAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-17:00              09:00-17:00Cumartesi         Pazar
28Mağusa Tıp Merkezi Tıbbi Tahlil LaboratuvarıGAZİMAĞUSAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
29Mağusa Yaşam hastanesiGAZİMAĞUSAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
30Özhim Sağlık Hizmetleri (Magosa Klinik Tıbbi Tahlil Lab.)GAZİMAĞUSAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
31Mağusa Tanı Tıbbi Tahlil LaboratuvarıGAZİMAĞUSAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
32Maraş Sağlık MerkeziGAZİMAĞUSAANTİJEN09:00-12:00Hafta İçi
33YDÜ – Gazimağusa DispanseriGAZİMAĞUSAANTİJEN08:00-20:00Hafta Boyunca
34GAZIMAĞUSA BELEDİYESİGAZİMAĞUSAANTİJEN08:00-16:00Hafta İçi08:00-14:00Cumartesi
35YENIBOĞAZİÇİ BELEDİYESİGAZİMAĞUSAANTİJEN08:30-17:30Hafta İçi
36TATLISU BELEDIYESIGAZİMAĞUSAANTİJEN08:30-15:30Hafta İçi
37GECITKALE BELEDİYESIGAZİMAĞUSAANTİJEN08:30-12:00Hafta İçi
38MARAS SAGLIK MERKEZIGAZİMAĞUSAANTİJEN09:00-12:00Hafta İçi
39BEYARMUDU BELEDIYESIGAZİMAĞUSAANTİJEN14:00-18:00Hafta İçi
40MEHMETÇİK BELEDiYESİGAZİMAĞUSAANTİJEN09:00-12:00Pazartesi/Çarşamba/Cuma13:00-15:30Salı,Perşembe
41
GİRNE
42British Medical LabGİRNEANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
43Lamel Tıbbi Tahlil LaboratuvarıGİRNEANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
44Özel Girne Hastanesi Mucize Tıp LTD.GİRNEANTİJENYedi / Yirmi Dört
45Tanı Tıbbi Tahlil LaboratuvarıGİRNEANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00  09:00-17:00Cumartesi         Pazar
46Unilab Tıbbi Tahlil LaboratuvarıGİRNEANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00       08:00-17:00Cumartesi            Pazar
47Vita Lab Tıbbi Tahlil LaboratuvarıGİRNEANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
48Kyrenia Med. Lab.GİRNEANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
49Tıb lab tıbbi tahlil laboratuvarıGİRNEANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
50Duo LabGİRNEANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00      09:00 -14:00Cumartesi         Pazar
51Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi HastanesiGİRNEANTİJENYedi / Yirmi Dört
52ALSANCAK BELEDIYESIGİRNEANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi
53OĞU ÖZYALÇIN TEST MERKEZİGİRNEANTİJEN08:00-14:00Hafta Boyunca
54KOLAN HASTANESİGİRNEANTİJENYedi / Yirmi Dört
GÜZELYURT
55İlkay Tıbbi Tahlil LaboratuvarıGÜZELYURTANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
56Yaman Tıbbi Tahlil LaboratuvarıGÜZELYURTANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
57Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Güzelyurt)GÜZELYURTANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00                     08:00-14:00Cumartesi            Pazar
58YDÜ – Güzelyurt DispanseriGÜZELYURTANTİJEN08:00-20:00Hafta Boyunca
59GÜZELYURT SAĞLIK MERKEZİGÜZELYURTANTİJEN09:00-13:00Hafta Boyunca
60Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri ÜniversitesiGÜZELYURTANTİJEN09:00-15:00Hafta Boyunca
LEFKE
61LEFKE AVRUPA UNİVERSTESİLEFKEANTİJEN08:00-13:00Hafta İçi
62Cengiz Topel HastahanesiLEFKEANTİJEN09:00-12:30Hafta İçi
İSKELE
63İskele Tıp MerkeziİSKELEANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
64YDÜ – Bafra DispanseriİSKELEANTİJENYedi / Yirmi Dört
65ISKELE BELEDİYESİİSKELEANTİJEN08:30-15:30Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
66ERENKOY SAGLIK MERKEZIİSKELEANTİJEN12:00-15:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi  Pazar
67DIPKARPAZ SAGLIK MERKEZİİSKELEANTİJEN09:00-13:00Hafta Boyunca
68BÜYÜKKONUK BELEDİYESİİSKELEANTİJEN09:00-12:00Hafta İçi14:00-16:00 sadece öğrencilerePerşembe





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18 Eylül 2021


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