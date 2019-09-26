Üstel: Katkı yapmaya hazırız

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel Thomas Cook şirketinin tasviye edilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Üstel, şirketin tasviye edilmesi ile Kıbrıs Cumhuriyeti turizminin ve turistlerin yaşadığı bu olumsuz gelişme ile ilgili duyduğu üzüntüyü belirtti.

KKTC turizminin özellikle Türk uçak firmaları ile çalıştığını, aynı zamanda charter uçuşları ile ülkeye turist akışı sağladığını dile getirerek ülke turizminin bu konuda fazla etkilenmediğini söyledi.

Üstel, şirketin Larnaka ve Baf Havalimanı’na, İskandinav ülkelerinden, Almanya’dan ve İngiltere’den uçuşlar bulunduğunu, bu uçuşların iptal edilmesi ile Kıbrıs Cumhuriyeti destinasyonundan seyahat edecek yolcuların olumsuz yönde etkilendiğini ifade etti.

Köklü bir şirket olan Thomas Cook şirketinin dünyada ve Kıbrıs’ın güneyinde seferleri bulunduğunu dile getiren Üstel, söz konusu durumdan dolayı Kıbrıs’ın güneyinde bilet fiyatlarının %75 oranında bir artış yaşandığını vurguladı.

Thomas Cook şirketinin tasviyesi nedeni ile rekabetin azaldığına da değinen Üstel, Kıbrıs’ın güneyine uçan firmaların bu durumdan faydalanarak bilet fiyatlarında artışa gitmesinin üzüntü verici olduğunu söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti destinasyonunu kullanmak isteyen Rum vatandaşları ve ülkeye gelecek olan turistlere Türk uçak firmaları aracılığı ile uçuş planlayabileceklerini de söyleyen Üstel, iki ülke turizminin siyaset konusu olmaması gerektiğini de savundu.

Üstel “KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak turizmde yaşanan bu olumsuz gelişmeler karşısında komşumuz Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne ülkemiz turizm paydaşlarımız ile birlikte katkı yapmaya hazır olduğumuzu belirtir, tekrardan yaşanan bu talihsiz gelişme ile ilgili herkese geçmiş olsun dileklerimi sunarım” dedi.