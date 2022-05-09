Üstel: Hükümeti kurma çalışmalarına hızlıca başlayacağım

KKTC İçişleri Bakanı, Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan hükümeti kurma görevini almasının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Ünal Üstel, kendisine inanan ve güvenen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ve UBP milletvekillerine teşekkür etti.

Üstel, ülkede yaşanan sorunların aşılması için hızlı bir şekilde hükümet kurma çalışmalarına başlayacağını ifade ederek kısa bir süre içerisinde hükümetin kurulacağına inanç belirtti.

Üstel, “Geldiğimiz noktada ülkede biriken ve çözüm bekleyen sorunlar var dolayısıyla ne kadar hızlı bir neticeye gidersek ülkemizin önünü açmış olacağız” diye konuştu.

Bir soru üzerine ise Ünal Üstel, kolay bir süreç olmadığını belirterek “milletvekili arkadaşlarımla ve diğer partilerle birlik beraberlik içerisinde olacağız ki bu zor günleri aşacağız ve ülkemizin önünü açacağız” dedi.