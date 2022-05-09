Taçoy: Hiçbir gelişmeden veya pazarlıktan haberim yok

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, UBP Milletvekili Ünal Üstel’in hükümet kurmakla görevlendirilmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.





Taçoy’un paylaşımı şu şekilde;





Ulusal Birlik Partisi, bu ülkenin en büyük partisidir. Her kesin ve her kesimin de umududur. Sandıktan en yüksek oyla çıkan partimizin yaşadıkları ve bunun topluma yansımaları, hayatını UBP’ye adayan benim ve benim gibi düşünen herkes için son derece üzücü ve kırıcıdır.

UBP, güçlüyse, KKTC de güçlüdür. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek gibi bir görevim var. UBP tabanına hiç yalan söylemedim, halkımıza da öyle.

Bugün, gerçekleştirilen bir dizi toplantının sonucunda günlerdir tartışılan hükümeti kurma görevinin kime ve hangi koşullarda verileceği konularında bazı kararlar üretildiğini ben de herkes gibi basından öğrenmiş bulunuyorum.