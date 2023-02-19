Üstel: Fon deprem için kullanılacak

Başbakan Ünal Üstel, Afet ve Acil Durum Yardım Kalemi’nin nerede ve hangi gerekçelerle kullanılabileceği konusunda açıklamalarda bulundu.

Üstel, Deprem ve olası afetlere hazırlık fonu olarak da nitelendirilebilecek Afet ve Acil Durum Yardım Kalemi’nin sadece, deprem ve olası afetlere hazırlık, depremden etkilenenlerle ilgili yapılacak yardımlar veya harcamalar için kullanılacağını ve fonun kesinlikle, istihdam amaçlı kullanılmayacağını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının son derece yardımsever olduğunu belirten Üstel, BRT’ye yaptığı yazılı açıklamada, “Halkımız, Milletçe yaşamış olduğumuz ortak acıların hafifletilmesi için elinden gelen tüm yardımı yapmaya da hazırdır” dedi.

Başbakan Üstel, Afet ve Acil Durum Yardım Kalemi’nin kullanılacağı yerlerleri şöyle sıraladı:

Depremde hayatını kaybeden öğrenciler anısına Gazimağusa’ya yapılacak spor salonu, anıt ve şehitlik düzenlemelerine Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde evlerini kaybeden insanlara yapılacak olan ve Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen 1000 prefabrik konutluk yardım kampanyası için toplanan bağışların yetersizliği durumunda, konut yapımı, mefruşat, taşıma, kurulum ve oluşabilecek diğer ihtiyaçlara Yapılacak Depreme Dayanıklılık denetimleri sonucunda, okul binalarında ihtiyaç duyulacak yapısal iyileştirmelerde (Bakım ve Onarım) veya yeni okul yapımlarında Yapılacak Depreme Dayanıklılık denetimleri sonucunda, hastane ve sağlık ocaklarında ihtiyaç duyulacak yapısal iyileştirmelerde veya yeni hastane veya sağlık ocaklarının yapımında Yapılacak Depreme Dayanıklılık denetimleri sonucunda, kamu binalarında ihtiyaç duyulacak yapısal iyileştirmelerde veya yeni bina yapımlarıda Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığınca “olası bir depreme hazır değiliz” şeklinde yapılan açıklamayı da dikkate alarak, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın araç, teçhizat ve teknik donanım eksiklerinin tamamlanmasında İtfaiye Teşkilatının yaşanması muhtemel doğal afetlere hazır hale getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan araç, teçhizat ve teknik donanım eksiklerinin giderilmesinde Dünyada baş gösteren, ilaç sıkıntıları ve halihazırda Türkiye’de yaşanan ilaç yokluğunun deprem felaketi sonrası daha da artması durumunda, yaşanabilecek, ilaç sıkıntısının ortadan kaldırılmasına yönelik yapılacak ilaç alımlarında Deprem Bölgelerinde yaşayan ve ülkemizdeki Üniversitelerde okuyan öğrencilere sağlanacak yaşam destek burslarında, Deprem süresince yürütülen tüm arama kurtarma çalışmalarında yapılan veya yapılabilecek yeni harcamaların karşılanmasında Deprem süresince, depremzede vatandaşlarımızın veya depremde aileleri etkilenen vatandaşlarımızın tahliyesi ve/veyaailelerine ulaştırılması için düzenlenen ya da düzenlenmesi muhtemel seferelere yönelkharcamalarda, Ankara, Gaziantep ve Mersin temsilciliklerince depremzedeler için yapılan harcamalar veya yapılabilecek yeniharcamaların karşılanmasında, Depremden dolayı başlatılan adli süreçlerle ilgili, ihtiyaç duyulması halinde ailelerini kaybetmiş insanlarımıza yapılacak hukuki desteklerde, Ülkemize gelen depremzedelere, ihtiyaç duyulması halinde yapılacak insani yardımların sağlanmasında, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrası ihtiyaç duyulabilecek yeni yardımların sağlanmasında kullanılacağını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının hükümete güvenmesini, zaten yapılacak tüm harcamaların Bakanlar Kurulu kararı ile gerçekleşeceğini ifade eden Üstel, dolayısıyla yapılan her kuruş harcamanın resmi gazetede yayımlanarak herkes tarafından görüleceğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkına bugüne kadar yaptığı tüm yardımlardan dolayı teşekkür eden Üstel; “Halkımız son derece yardımsever bir halktır. Milletçe yaşamış olduğumuz ortak acıların hafifletilmesi için elinden gelen tüm yardımı yapmaya da hazırdır. Aynı zamanda ülkemizin yaşayabileceği olası bir doğal afete karşı hazır duruma getirilmesi için de tüm fedakarlığı yapmaya hazırdır. Halkımızla buluştuğumuz her yerde biz bunu görüyoruz” dedi.

Başbakan Üstel, Sendikaların oluşturulması planlanan afet kalemine yönelik açıklamalarına da yanıt verdi.

Hükümet olarak ülkede bulunan tüm sendika ve sivil toplum kuruluşlarına kapılarının açık olduğunu kaydeden Üstel, hükümetin tüm bu süreçleri diyalog yolu ile yürüttüğünü ve yürütmeye de devam ettiğini belirtti.