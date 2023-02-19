Gazimağusa TMK, ambulans ve sağlıkçılar eşiğinde eğitime başlıyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Şubat 20, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Gazimağusa TMK, ambulans ve sağlıkçılar eşiğinde eğitime başlıyor

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde yarın yeni dönemin ilk ders zili çalacak.

Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde yarın yeni dönemin ilk ders zili çalacak.

Okulun ilk ders gününde elbette ki dersten çok depremde hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenlerin acısı yaşanacak. Okulda yarın neler yapılacağı konusunda okul müdürü Savaş
Moralı BRT’ye bilgi verdi.


Moralı sabah öğrencilere yapacağı kısa konuşmanın ardından öğrenci ve öğretmenleri 8.30’a kadar serbest bırakarak birbirlerine sarılarak destek olmalarına fırsat vereceklerini söyledi.

8.30’dan 10:00’a kadar sınıflarda sohbet şeklinde zaman geçirileceğini söyleyen Savaş Moralı 10:00’dan itibaren de mümkün olduğunca ders yapılacağını kaydetti.

Moralı sağlık personeli ve ambulans ile birlikte psikolojik danışmanların da okulda hazır bulunacağını vurguladı.

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Tags:Gazimağusa Türk Maarif KolejikıbrısKKTC
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