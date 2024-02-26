Ustalığa Geçiş Sınavları gerçekleştirildi

Taekwondo Judo Karate Federasyonu tarafından organize edilen Ustalığa Geçiş Sınavları hafta sonu gerçekleştirildi.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan sınavı Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen , Senior Master Öykü Ergin, Senior Ali Uslu, Ceyda Uçaner, Cansu Keskin, Zeynep Keskin, Serdar Çakır, Süheyla Bölükbaşı, Havin Yılmaz, başkanlığında, İmtihan Komisyonu üyeleri, Milli takım Antrenörleri ve Teknik komite üyeleri Tarafından yapıldı

Ustalığa geçiş olarak kabul edilen 2024 siyah kuşak ve dan sınavında katılımcılar ikinci günde tüm tekniklerden sınava tabi tutuldular sınav beş aşamalı olarak yapıldı.

Sınavda başarılı olanlar hafta içi açıklanacak.