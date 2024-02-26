Musmer Unileague’de 4.hafta başlıyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Şubat 26, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Musmer Unileague’de 4.hafta başlıyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Musmer Unileague’de 4.hafta başlıyor

Musmer UniLeague’de çekişme devam ediyor. Ligde dördüncü hafta heyecanı 27 Şubat Salı oynanacak maçlarla başlıyor.

Günün ilk maçında Avrupa Liderlik Üniversitesi sahasında Bahçeşehir Üniversitesi’ni ağırlayacak. Mağusa Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 17:00’de başlayacak.


Bu karşılaşmanın tamamlanmasının ardından ayni salonda saat 19:00’da Doğu Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni konuk edecek.

 

Haftanın kapanışı başkentte

Musmer UniLeague’de haftanın kapanış mücadelesi 28 Şubat Çarşamba akşamı Rauf Denktaş Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanacak. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak zorlu mücadele saat 20:00’de başlayacak.

 

Sayı krallığında Halil Çetinyay zirvede

Sayı krallığı sıralamasında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi sporcusu Halil Çetinyay zirvede bulunuyor. Üç maçta 59 sayı üreten başarılı sporcuyu, 56 sayı ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nden Temur Rustamov, 53 sayı ile Yakın Doğu Üniversitesi’nden Aykut Fidansoy takip ediyor.

 

Musmer Unileague’de 4. haftanın programı;

27 Şubat Salı

Saat 17:00 Avrupa Liderlik Üniversitesi-Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Lala Mustafa Paşa Spor Salonu)

Saat 19:00 Doğu Akdeniz Üniversitesi-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lala Mustafa Paşa Spor Salonu)

28 Şubat Çarşamba

Saat 20:00 Rauf Denktaş Üniversitesi-Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa Atatürk Spor Salonu)

 

MUSMER UNILEAGUE PUAN DURUMU

TAKIMLAR                                                    O         G         M        AS       YS       AV            P

1.Yakın Doğu Üniversitesi                         3          3          0          214     182     32            6

2.Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 3          2          1          215     177     38       5

3.Doğu Akdeniz Üniversitesi                    3          2          1          211     197     14            5

4.Rauf Denktaş Üniversitesi                     2          1          1          112     102     10            3

5.Avrupa Liderlik Üniversitesi                 3          0          3          156     214     -58            3

6.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi            2          0          2          107     143     -36            2

 

SAYI KRALLIĞI

OYUNCU                   TAKIMI          SAYI

Halil Çetinyay           UKÜ                59

Temur Rustamov    BAÜ                56

Aykut Fidansoy        YDÜ                53

Sari Aljoulani            UKÜ                52

Chijindu Omah        BAÜ                52

Isiaka Saliu               ALU                42

Bora Altun                YDÜ                42

George Amaranye  ALU                36

Praise Okafor           YDÜ                36

James Baker             RDÜ                34

 

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Tags:Musmer UniLeague
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