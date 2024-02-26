Musmer Unileague’de 4.hafta başlıyor

Musmer UniLeague’de çekişme devam ediyor. Ligde dördüncü hafta heyecanı 27 Şubat Salı oynanacak maçlarla başlıyor.
Günün ilk maçında Avrupa Liderlik Üniversitesi sahasında Bahçeşehir Üniversitesi’ni ağırlayacak. Mağusa Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 17:00’de başlayacak.
Bu karşılaşmanın tamamlanmasının ardından ayni salonda saat 19:00’da Doğu Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni konuk edecek.
Haftanın kapanışı başkentte
Musmer UniLeague’de haftanın kapanış mücadelesi 28 Şubat Çarşamba akşamı Rauf Denktaş Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanacak. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak zorlu mücadele saat 20:00’de başlayacak.
Sayı krallığında Halil Çetinyay zirvede
Sayı krallığı sıralamasında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi sporcusu Halil Çetinyay zirvede bulunuyor. Üç maçta 59 sayı üreten başarılı sporcuyu, 56 sayı ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nden Temur Rustamov, 53 sayı ile Yakın Doğu Üniversitesi’nden Aykut Fidansoy takip ediyor.
Musmer Unileague’de 4. haftanın programı;
27 Şubat Salı
Saat 17:00 Avrupa Liderlik Üniversitesi-Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Lala Mustafa Paşa Spor Salonu)
Saat 19:00 Doğu Akdeniz Üniversitesi-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lala Mustafa Paşa Spor Salonu)
28 Şubat Çarşamba
Saat 20:00 Rauf Denktaş Üniversitesi-Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa Atatürk Spor Salonu)
MUSMER UNILEAGUE PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G M AS YS AV P
1.Yakın Doğu Üniversitesi 3 3 0 214 182 32 6
2.Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 3 2 1 215 177 38 5
3.Doğu Akdeniz Üniversitesi 3 2 1 211 197 14 5
4.Rauf Denktaş Üniversitesi 2 1 1 112 102 10 3
5.Avrupa Liderlik Üniversitesi 3 0 3 156 214 -58 3
6.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 2 0 2 107 143 -36 2
SAYI KRALLIĞI
OYUNCU TAKIMI SAYI
Halil Çetinyay UKÜ 59
Temur Rustamov BAÜ 56
Aykut Fidansoy YDÜ 53
Sari Aljoulani UKÜ 52
Chijindu Omah BAÜ 52
Isiaka Saliu ALU 42
Bora Altun YDÜ 42
George Amaranye ALU 36
Praise Okafor YDÜ 36
James Baker RDÜ 34