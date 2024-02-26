Atletlerimiz Hakan Tazegül ve Eser Kurt kürsüde

Türkiye Atletizm Federasyonu Trabzon Atletizm İl Temsilciliği 2024 sezonu 44. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu ve Türkiye Yarı Maratonu Şampiyonası 1. Kademe Yarışmaları Trabzon’da yapıldı. 44. Uluslararası Trabzon yarı maraton (21 Km) yol koşusuna Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Ordu Milli Takımı ile katılan atletlerimiz Hakan Tazegül, Eser Kurt takım halinde birinci olarak önemli başarıya imza atıldı. Trabzon yapılan yarı maraton yol koşusuna elit atlet katılarak dereceye girebilmek için yarıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Ordu Milli Takım adına yarışan Hakan Tazegül, Eser Kurt ekip arkadaşları ile birlikte iddialı hazırlandıkları yarışmada 9 takım arasında takım halinde birinci gelerek önemli başarıya imza atıldı.

40-44 yaş grubunda birinci

Trabzon 44. Uluslararası Yarı Maraton Yol Koşusunda Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Ordu Milli Takımı ile katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcumuz Hakan Tazegül 40-44 yaş grubunda 21 km yol koşusunu 1 saat, 11 dakika, 34 saniye ile birinci olarak çok önemli başarı elde etti. 44. Uluslararası Trabzon yarı maraton (21 Km) yol koşusuna katılan ülkemiz atletlerinden Eser Kurt ise 1 saat, 12 dakika, 07 saniye ile 40-44 yaş grubunda ikinci oldu.