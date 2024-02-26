Red7Oil U14 Ligi’nde transfer ve tescil dönemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Red7Oil U14 Ligi’nde transfer ve tescil dönemleri belli oldu.

16-17 Mart tarihlerinde başlayacak olan ligde transfer ve tescil işlemleri 8 Mart Cuma günü sona erecek. Bu tarihten sonra getirilen evraklar kabul edilmeyecek. KTFF’den yapılan açıklamada kulüplerden belgelerini eksiksiz olarak getirmeleri talep edildi.

Transfer işlemlerinde istenecek evraklar şöyle;

BONSERVİSLİ VE GEÇİCİ TRANSFER İŞLEMİ

Lisans İşlem Formu

Veli Onay Formu

FİLİZ (YENİ) LİSANS İŞLEMİ

Lisans İşlem Formu

Veli Onay Formu

Kimlik Kartı Fotokopisi

Anne veya Baba’nın oturma veya çalışma izni (TC’li ve diğer ülke uyruklular için)

VİZE

Kulüpler lisansları daha önce çıkmış futbolcuları için kulüp başlıklı kağıdında liste şeklinde lisans no, isim-soy isim olarak imzalı ve mühürlü olarak KTFF’ye ulaştıracak.

2023-2024 sezonunda A2 veya U16 Ligi’nde işlem yapan futbolcuların tekrardan işlem yapmalarına gerek olmadığı belirtildi.