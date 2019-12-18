Uslanmaz hırsız yine kodeste

Benzeri suçlardan 10 sabıkası olan Ertan Karadağ, 300 TL çalmaktan yargılandığı Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl hapse mahkûm edildi
Evrim KAMALI
Karşıyaka’da meydana gelen hırsızlık suçundan yargılanan Ertan Karadağ 3 yıl hapislikle cezalandırıldı.
Karar duruşmasında olgular aktarılırken, sanığın 2019 yılı Ekim ayında Karşıyaka’da faaliyet gösteren bir kafenin penceresini açıp içeriye girdiği ve 300 TL madeni parayı çaldığı belirtildi.
Sanığın 4 Kasım 2019 tarihinde tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği kaydedildi.
Sanık hakkındaki kararı okuyan Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, bu tür suçların yaygınlaştığına dikkat çekti.
Cemaller, sanığın benzeri suçları olduğunu, 10 sabıkası bulunduğunu belirterek, ıslah olmamış olmasını aleyhine değerlendirdi. Cemaller, sanığı yargılandığı dükkân açma ve sirkat suçundan 3 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.