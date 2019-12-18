KıbrısManşet

İzin almadan evden çıkamayacak

18 Aralık 2019

Eve geç geldiği gerekçesiyle eşini darp edip burnunu kıran Okan Mertdağ yargılanıncaya kadar teminata bağlandı:

Lefkoşa’da eşi eve geç geldi diye ciddi şekilde darp eden zanlı Okan Mertdağ dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Ayça Soykara, zanlı Okan Mertdağ’ın 14.12.2019 tarihinde saat 18.00’de Yenikent’teki adresinde eşi B.M’yi eve geç geldiği gerekçesiyle göğsünden itip, ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis, ayni gün 21.30’da Meclis-i Meyhane isimli işyerinde zanlı Okan Mertdağ’ın sağ eliyle eşine yumruk atıp, burun kemiğinin kırılmasına neden olduğunu belirtti. Polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 3 haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL  değerinde kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve ikamet adresinden izinsiz ayrılmaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 



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