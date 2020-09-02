Usar: Kıbrıs Sorunu’nun en kısa sürede çözülmesi en büyük dileğimizdir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Başkanı Sıla Usar İncirli, Covid-19 pandemisinin insanlığın yaşamakta olduğu en acil, küresel sağlık krizi olarak karşımızda durmakta olduğunu ve dünyanın her yerinde sosyal ve ekonomik etkilerinin de artarak sürmekte olduğunu vurguladı. CTP Kadın Örgütü, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle POGO Kadın Hareketi’ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan CTP Kadın Örgütü Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP Kadın Örgütü olarak Kıbrıs Rum toplumunun pandemi sürecinde yaşadığı kayıplar için üzüntülerini dile getirirken, en kısa sürede sağlık başta olmak üzere tüm yaraların hızlıca sarılmasını dilediklerini de vurguladı.

“BARIŞA ADANMIŞ BİR GÜN”

1 Eylül Dünya Barış gününün barışa adanmış bir gün olduğunu söyleyen Usar, “Barışın önemini unutmayarak Kıbrıs Sorunu’nun çözüme ulaşması için çabalarımızı yoğunlaştırmak zorundayız. Doğu Akdeniz’de yaşananlar bize Kıbrıs sorununun çözümünün sadece adamız için değil bölgesel barış için de önemli olduğunu hatırlatmaktadır. Çözüme henüz ulaşamadığımız koşullarda ise birlikte çalışmak, işbirliği yapmak, toplumlarımızı birbirine yaklaştırmak sorumluluğumuzdur” dedi.

“PANDEMİ SÜRECİNDE KIBRIS DAHA DA BÖLÜNMÜŞ BİR HAL ALDI”

Pandemi sürecinde POGO kadınlarının kendileri için hazırlayıp ilettikleri yüz siperlikleri için içtenlikle teşekkür eden Usar şunları kaydetti:

“Bu çabanız fiziksel olarak ayrı olsak da sosyal olarak birbirimize bağlı olabileceğimizin en güzel göstergelerinden biridir. Bizler de CTP Kadın Örgütü olarak kadınlarımızın ürettiği yüz maskelerini size sunmak isteriz. Üzülerek izlemekteyiz ki Covid-19 pandemi sürecinde Kıbrıs daha da bölünmüş bir hal almıştır. Sağlık önlemlerinin alınması koşulu ile geçiş noktalarının açılması için çalışmaların iki taraflı yoğunlaştırılması gerektiğini ifade etmek isteriz. ‘Yeni normal’in daha da bölünmüş Kıbrıs olmaması için çaba harcamalıyız. Ülkemizdeki çözüm arayışlarının pandemi ile birlikte daha da durağanlaşması Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların geleceklerinden çalmaktadır. En kısa sürede görüşmelerin başlaması ve sonuca ulaşması en büyük dileğimizdir.”