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Lefkoşa’daki devlet okullarının dezenfekte işlemi LTB tarafından yapılıyor

2 Eylül 2020

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) başkent Lefkoşa’daki ilk ve orta dereceli toplam 32 devlet okulunda dezenfekte çalışmalarına başladı.

LTB, Lefkoşa’daki tüm devlet okullarına gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarının yanısıra ülkemizdeki Covid-19 tedbirleri kapsamında “Önce Sağlık” diyerek kendi belediye sınırları içerisindeki toplam 32 devlet okulunu dezenfekte ediyor.

1 Eylül’de başlayan ve LTB Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şubesi’nin 3 ekibi tarafından sürdürülen çalışmalar ilkokullar öncelikli olarak 4 Eylül Cuma günü tamamlanacak.Ortaokul ve liselerin dezenfekte çalışmaları ise önümüzdeki hafta tamamlanacak.

 

 

 


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