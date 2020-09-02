Lefkoşa’daki devlet okullarının dezenfekte işlemi LTB tarafından yapılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) başkent Lefkoşa’daki ilk ve orta dereceli toplam 32 devlet okulunda dezenfekte çalışmalarına başladı.

LTB, Lefkoşa’daki tüm devlet okullarına gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarının yanısıra ülkemizdeki Covid-19 tedbirleri kapsamında “Önce Sağlık” diyerek kendi belediye sınırları içerisindeki toplam 32 devlet okulunu dezenfekte ediyor.

1 Eylül’de başlayan ve LTB Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şubesi’nin 3 ekibi tarafından sürdürülen çalışmalar ilkokullar öncelikli olarak 4 Eylül Cuma günü tamamlanacak.Ortaokul ve liselerin dezenfekte çalışmaları ise önümüzdeki hafta tamamlanacak.