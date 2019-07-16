UniteCyprusNow: “Birbirimizin acılarını tanıyarak ve affederek daha iyi bir gelecek kurabiliriz”

15 Temmuz ve 20 Temmuz 1974 trajik olaylarının 45. yıldönümü dolayısıyla açıklama yaparak, Türkiye,Yunanistan ve diğer uluslararası aktörlerin bu acıda oynadığı rol ile ilgili samimi bir tartışma başlatmaları konusunda çağrıda bulundu.

UniteCyprusNow’un yaptığı açıklama şu şekilde:

“Temmuz Kıbrıs için zor bir aydır. Bu yıl, 15 Temmuz ve 20 Temmuz 1974 trajik olaylarının 45. yıldönümüdür. Farklı insanlar için farklı anlamlar taşısalar da, bu olaylar, birçok insanın hayatını kaybetmesine, yerinden olmasına ve ülkemizin bölünmesine neden olmuş ve tüm Kıbrıslılara anlatılmaz acılar vermiştir.

Bugün UniteCyprusNow olarak, Kıbrıs’taki tüm toplumlara ve liderlere, dökülen kandaki ve ülkemizin bölünmesindeki payımız, birbirimize yaşattığımız ıstıraplar, ve Türkiye,Yunanistan ve diğer uluslararası aktörlerin bu acıda oynadığı rol ile ilgili samimi bir tartışma başlatmaları çağrısı yapmaktayız. Böyle bir tartışma olmaksızın, geçmişin bitmez döngüsüne çakılıp kalacak ve daha iyi bir gelecek kurmakta başarısız olacağız.

Söz konusu yıldönümleri, biz Kıbrıslılara, geçmişimizin ortak acılar, hatalar ve haksızlıklarla dolu olduğunu hatırlatmalıdır. Ancak geçmişimizle yüzleşerek, hatalarımızı kabul ederek, birbirimizin acılarını tanıyarak ve affederek daha iyi bir gelecek kurabiliriz.

Kıbrıslılara çağrımız gözlerini açmaları ve son gelişmelere yakından bakmalarıdır. 1974 sonrasının en kritik Temmuzlarından birini yaşamaktayız. Yenilenebilir enerjinin giderek daha önem kazandığı bu çağda, bir çok taraf doğal gazı ülkenin birleşmesine tercih etmektedir. Artık, birleşik bir ülke umutlarına son darbeyi vuracak geri dönülmez ihtimallerle karşı karşıyayız.

Gelecek nesillere nefret, düşmanlık ve milliyetçilik ile lekeli bölünmüş bir ada bırakmamak, ve ülkemizi birleştirmek için öncülük etmek bizim elimizdedir.”