Trump’ın kadın Kongre üyelerine yönelik paylaşımları ABD’de gündem oldu

Bu kişilerin ABD’nin nasıl yönetilmesi gerektiğini söylemesini ilginç bulduğunu kaydeden Trump, “Neden bu kadınlar ülkelerine gidip, geldikleri bozuk ve suçla kuşatılmış ülkeleri düzeltmiyor? Sonra geri gelin ve nasıl olduğunu bize gösterin. Bu yerlerin sizin yardımınıza ihtiyacı var ve yeterince hızlı ayrılamazsınız. Eminim (Temsilciler Meclisi Başkanı) Nancy Pelosi, ücretsiz seyahat ayarlamaktan mutluluk duyar.” paylaşımında bulundu.

Trump’ın iddia ettiğinin aksine Omar hariç diğer 3 vekilin ABD doğumlu olduğu biliniyor.

DEMOKRATLARDAN TEPKİ

Trump’ın söz konusu açıklaması üzerine Demokrat kadın Kongre üyeleri, bu tweetleri “ırkçı” olarak yorumladı.

Ocasio-Cortez, Twitter paylaşımında, Trump’ın açıklamalarında beyaz ırkçıların dilini kullandığını belirterek, “Trump, Cumhuriyetçi Partiyi açıkça ırkçılığa sürüklemekten rahatsızlık duymuyor. Bu, tüm Amerikalılar için endişe verici olmalı.” değerlendirmesinde bulundu.

Omar da paylaşımında, “Sayın Başkan, Kongre üyeleri olarak söz verdiğimiz tek ülke ABD. Bu nedenle de bu ülkeyi gördüğümüz en kötü, en yoldan çıkmış, en saçma başkandan korumak için mücadele ediyoruz.” görüşünü paylaştı.