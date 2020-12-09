UNICEF’ten okulların kapatılmasına eleştiri

Corona vir\u00fcs nedeniyle d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda okul \u00e7a\u011f\u0131ndaki 320 milyon \u00e7ocuk ve gencin eve kapanmak zorunda kald\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7eken UNICEF, Covid-19'un okullarda daha h\u0131zl\u0131 yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131na dair bir kan\u0131t bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131.\r\nBM Uluslararas\u0131 \u00c7ocuklara Acil Yard\u0131m Fonu (UNICEF), corona vir\u00fcsle m\u00fccadele kapsam\u0131nda okullar\u0131n kapat\u0131lmas\u0131 nedeniyle 1 Aral\u0131k itibar\u0131yla 320 milyon \u00e7ocu\u011fun eve kapand\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi. Bu say\u0131n\u0131n d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda okul \u00e7a\u011f\u0131ndaki be\u015f \u00e7ocuktan biri anlam\u0131na geldi\u011fi kaydedildi.\r\n\r\nOkula gidemeyen \u00e7ocuk ve gen\u00e7 say\u0131s\u0131n\u0131n 1 Kas\u0131m'a g\u00f6re 90 milyon ki\u015fi artt\u0131\u011f\u0131na i\u015faret eden UNICEF, okullar\u0131n kapat\u0131lmas\u0131n\u0131n \u00f6\u011frenmeye \u00e7ok olumsuz etkileri bulundu\u011funu, ayr\u0131ca \u00e7ocuklar\u0131n ruhsal ve bedensel durumlar\u0131n\u0131n da olumsuz etkilendi\u011fini vurgulad\u0131.\r\n\u00a0\r\n"\u0130LK DE\u011e\u0130L SON \u00c7ARE OLMALI"\r\n\r\nUNICEF'in e\u011fitimden sorumlu direkt\u00f6r\u00fc Robert Jenkins, okullar\u0131n pandeminin ana nedeni olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131n kan\u0131tland\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekerek "Buna ra\u011fmen h\u00fck\u00fcmetlerin okullar\u0131n kapat\u0131lmas\u0131 \u00f6nlemine son de\u011fil, ilk \u00e7are olarak ba\u015fvurduklar\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcyoruz. Bu, alarm verici bir e\u011filim" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n\r\n\r\nOkul kapatma \u00f6nlemlerinin b\u00f6lge b\u00f6lge de\u011fil, \u00fclke \u00e7ap\u0131nda y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe sokulmas\u0131n\u0131 ele\u015ftiren Jenkins, okullar\u0131n a\u00e7\u0131k tutulmas\u0131n\u0131n avantajlar\u0131n\u0131n, kapat\u0131lmas\u0131na g\u00f6re \u00e7ok daha a\u011f\u0131r bast\u0131\u011f\u0131na i\u015faret ederek "Okullar\u0131n \u00fclke \u00e7ap\u0131nda kapat\u0131lmas\u0131ndan ne pahas\u0131na olursa olsun ka\u00e7\u0131n\u0131lmal\u0131. Okullar\u0131 corona vir\u00fcs hastal\u0131\u011f\u0131na kar\u015f\u0131 korumak i\u00e7in \u00f6nlemler al\u0131nmal\u0131" dedi.\r\n\r\nOkullar\u0131n corona vir\u00fcs yay\u0131lma h\u0131z\u0131n\u0131 art\u0131rd\u0131\u011f\u0131na dair hi\u00e7bir kan\u0131t bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan Jenkins, h\u00fck\u00fcmetlerden okullar\u0131n yeniden a\u00e7\u0131lmas\u0131na \u00f6ncelik vermelerini ve bunun g\u00fcvenli bir \u015fekilde yap\u0131labilmesi i\u00e7in m\u00fcmk\u00fcn olan her t\u00fcr \u00f6nlemin al\u0131nmas\u0131n\u0131 istedi.\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n