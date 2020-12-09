UNICEF’ten okulların kapatılmasına eleştiri

Okul kapatma önlemlerinin bölge bölge değil, ülke çapında yürürlüğe sokulmasını eleştiren Jenkins, okulların açık tutulmasının avantajlarının, kapatılmasına göre çok daha ağır bastığına işaret ederek “Okulların ülke çapında kapatılmasından ne pahasına olursa olsun kaçınılmalı. Okulları corona virüs hastalığına karşı korumak için önlemler alınmalı” dedi.

Okulların corona virüs yayılma hızını artırdığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını vurgulayan Jenkins, hükümetlerden okulların yeniden açılmasına öncelik vermelerini ve bunun güvenli bir şekilde yapılabilmesi için mümkün olan her tür önlemin alınmasını istedi.