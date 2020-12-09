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UNICEF’ten okulların kapatılmasına eleştiri

9 Aralık 2020
UNICEF okulların kapanması



Corona virüs nedeniyle dünya çapında okul çağındaki 320 milyon çocuk ve gencin eve kapanmak zorunda kaldığına dikkat çeken UNICEF, Covid-19’un okullarda daha hızlı yayıldığına dair bir kanıt bulunmadığını vurguladı.



devlet piyangosu



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9 Aralık 2020


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