Dünya

Fransa’da bir helikopter düştü: 5 ölü

9 Aralık 2020
Fransa'da helikopter düştü



Fransa’da Savoie bölgesinde Fransız Hava Hizmetlerine ait düşen helikopterde bulunan 6 kişiden 5’i yaşamını yitirdi.

Fransız Hava Hizmetlerine (SAF) ait bir helikopter Bonvillard yakınlarında 1800 metre yükseklikte düştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitterdan, kazada hava kurtarma ekibinden 3, Cumhuriyet Muhafızı’ndan (CRS) 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kazada 1 kişinin de yaralı olarak kurtulduğunu belirten Macron, Fransa halkı adına ölü ve yaralıların ailelerine başsağlığı ve destek temennilerini iletti.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise yarın bazı yetkililerle birlikte kaza bölgesine intikal edecek.



devlet piyangosu



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9 Aralık 2020


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