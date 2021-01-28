Ünal Kaya Aydınspor’a transfer oluyor

Futbol Süper Lig’de son yıllara damga vuran futbolcularımızdan olan Ünal Kaya, Türkiye BAL Ligi takımlarından Aydınspor’a transfer oluyor.

Geçtiğimiz yıldan beridir futbol oynanmayan ülkemizde, sadece antrenman yaparak futbol yaşantısını sürdüren futbolculardan olan Ünal Kaya, kulübünden de izin alarak Türkiye’ye gitti.

Birçok futbolcu Türkiye BAL Ligi’ne gitmeyi gündemine alırken, ilk adımı atanlardan biri olan Ünal Kaya önceki akşam adamızdan ayrıldı.

Mağusa Türk Gücü’nün orta sahasındaki yıldız ismi Ünal Kaya, BAL Ligi’nde mücadele eden İzmir’e bağlı Aydınspor ile ilk antrenmanına çıkarken resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.