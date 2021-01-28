Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti

Türkiye’de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 28 Ocak tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 670’i semptomatik olmak üzere 7 bin 279 yeni vaka tespit edildi. Bugün 129 kişi hayatını kaybederken, vefat sayısı 19 Kasım’dan bu yana ilk defa 130’un altına düştü.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 28 Ocak’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 670’i semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 279 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 129 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 605’e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 457 bin 118’e yükseldi.