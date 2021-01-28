Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 28 Ocak’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 670’i semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 279 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 129 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 605’e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 457 bin 118’e yükseldi.