Umurunda olan var mı?

Açık söylemek gerekirse spordan soğuduğumu belirtmek isterim.

Spor için tek çivi bile çakılmıyor son 2 senedir düşünebilir misiniz?

2020 yılı ise Kıbrıs spor tarihi için kapkara bir dönemdir. Spor adına hiç 1 tane bile iyi bir şey yoktur yapılan. 2019 da dahil olabilir aslında buna.

Sporun yasaklandığı, sokakta hatta barajlarda ovalarda yürüyene bile ceza kesildiği bir dönem.

Futbolun oynatılmadığı bir ülke.

Ve spor açılımı için, spor federasyonları için, hatta sporcular için hiçbir şey yapılmayan bir yıldır 2020 yılı.

Devletin 2020 yılında vermeyi taahhüt ettiği katkıları bile ödeyemediği bir yıl!

Tarihin gelmiş geçmiş en kötü spor yönetiminin yaşandığı bir yıldır 2020 yılı. Yönetim vardı da diyemeyiz aslında. Kötü spor yönetimi söylemim bile fazladır o yüzden.

2021 yılından 3 ayı geride bıraktık. Yılın 4’te 1’i geride kaldı yani. Spor federasyonları Devlet katkılarını alacaklar mı, almayacak mı, ne kadar alacaklar, ne zaman alacaklar resmi bir açıklama yok henüz.

Hani her yıl federasyonlara aktarılan Devlet katkıları açıklanırdı ya. O da yok henüz.

Şimdi antrenman izni yapıldı, sporcular neden antrenman yapalım diyor?

Çünkü federasyonları faaliyet takvimi açıklayamadı. Ne zaman maç var ne zaman lig başlar kimse planlama yapamıyor. Çünkü paraları yok!

Burada da futbolun öneminde bir kez daha vurgu yapmak gerek aslında. Futbol Federasyonu Cumhurbaşkanı, Başbakan, Sağlık Bakanı ile görüşmeler yaptı. Başka federasyonumuz bu makamlarla gidip görüştü mü çalışma yaptı mı, gelecek planlaması için kafalarındaki soruları sordu mu onu da bilmiyoruz?

Ama Futbol Federasyonu bu baskıyı kendi için kurarsa diğer federasyonlar da bundan faydalanacaktır diye düşünüyorum.

Neyse. Bu süreci yaşadığımız ülkemizde, kapalı kalınan dönemi değerlendirme adına sporculara söz verdik Havadis olarak.

24 Aralık 2020 tarihinde “Sporcular Yazı Dizisi” başlattık. Her gün, farklı spor branşlarından farklı sporcularla söyleşi yaptık. Spor yapan sporculara sporu sorduk. Federasyon başkanları, kulüp başkanları, antrenörleri konuşuyor hep. Bir de sporcular konuşsun istedim.

22 Mart 2021 tarihine kadar her gün bir sporcu ile söyleşi yayınladık. Tam sayfa hem de.

İçlerinden 3 veya 4 tanesi sporun iyi yönetildiğini söyledi onu da söylerken “Spor Bakanlığı” ifadelerini kullandılar. Sporun bakanlık olduğunu sanıyorlar sanırım. Spor idaresinden de tam haberleri olmadığını düşünüyorum. Öyle de olunca spor iyi yönetiliyor demeleri normal tabi.

Sporcular sporcu sayısı artsın istiyor, alt yapıdan sporcu yetişsin istiyor, tesisler çoğalsın istiyor, takım sayıları artsın istiyor, kadın sporcu sayısı daha çok olmalı diyor. Para istemiyorlar yani sporcular, ilgi bekliyorlar.

Umurunda olan var m ı?