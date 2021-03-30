Basketbol 1981 yılının Şubat ayında ülkemizde hayata geçirildi. İslam Oyunları’na “Basketbol” olmadan gidilince, oradaki ilgililerin o dönemin adı ile Kıbrıs Türk Federe Devleti’nde “Basketbol” oynanmıyor sorusundan sonra hareket başladı.

Dönemin Spor Dairesi Müdürü Günay Caymaz, İslam Oyunları’ndan döner dönmez yanına çağırdığı Raif Örtunç’a Basketbol Federasyonu’nu kurdurttu. Örtunç ve ekibi de görevi alır almaz ne kulübü ne hakemi ne de oynayacak yeri olan bir dalı alarak başladı. Önce rahmeti Denktaş’tan, Başaran Spor Salonu’nu aldı sonra Yenicami, Çetinkaya, Gençlik Gücü ve Küçük Kaymaklı ile maçları yapılmaya başlandı Türk Maarif Koleji’nin salonunda, sonradan Başaran ortaya çıkana kadar. Hakem yetiştirdi, başarılı sporcuları bu dala için ikna etti. Türkiye Basketbol Federasyonu’nun önemli isimlerinden Hüsamettin Topuzoğlu ile kurs açtı 90 hakem ortaya çıkardı. Şimdi bile o rakam hayal bile edilemez. Antrenör kursuna Ünal Özüak’ı getirdi. Türkiye Basketbol Federasyonu karmasını getirerek maçlar oynandı. Kadınlar da işin içine çekildi. Adana DSİ ile bizim kadınlarımız maç yaptı. Bunlar tam 40 yıl önce oldu.

Daha sonra Raif hoca ekibi görevi bıraktı. Ama camia bana göre vefa’yı unuttu.

Basketbol 40 yaşında, mevcut başkan Orhun Mevlit bu pandemi biter bitmez eski başkanları, yöneticileri, eski sporcuları bir araya toplayıp 40.yılı kutlamalı ve onlara plaket vermelidir.

Raif hoca gitti, Esat hoca dönemi yaşandıktan sonra Ali Rıza Altay ile efsane bir 13 yıl geçirildi. Bu dönemde dış temaslar bile yapıldı. Ali Rıza başkan ile transfer döneminde Gençlik Dairesi’nde sabah 10’dan itibaren ben de mesai yapardım. Bütün transferler federasyon binası olmadığından orda yapılırdı. Ali Rıza Altay da 13 yıl sonra görevi bıraktı.

Hasan Ecer dönemi de önemli bir dönemdi. Hasan başkan, Basketbol Federasyonu’nun şu anda kullandığı yeri yaptı. Dostluk Kupası, yaş gruplarında Türkiye’ye gitme, dış temas ve Sokak Basketbolu onun döneminde hayata geçti. Basketbolda önemli işler yaptı ve o da 5 yıl sonra görevi devretti. Hasan Ecer de bu olayda önemli bir görev üslendi.

Ardından gelen dönemler biraz inişli çıkışlı da olsa basketbol 40 yaşına geldi.

Basketbolumuz olgun yaş kabul edilen 40 yaşında. Onun için basketbola hem sahip çıkalım hem de daha ileriye taşıyalım

Basketbolumuz 40 yaşında. Hayırlısı ile.