Ulusal Hardal Müzesi, Rus hardallarını kaldırdı

ABD’de bir hardal müzesi, Ukrayna savaşı nedeniyle tepki göstererek Rus yapımı hardalları kaldırdı.

Sosyal medyada viral olan bir fotoğrafta, Wisconsin eyaletindeki Ulusal Hardal Müzesi’nin Rus yapımı hardalları kaldırıp yerine bir not yerleştirdiği görüldü.

Twitter’da paylaşılan gönderideki notta “Rus hardalları geçici olarak kaldırıldı. Ukrayna’nın istilası sona erdiğinde ve Rusya, Ukrayna’nın bağımsızlığını tanıyıp saygı gösterdiğinde geri yerleştirilecek” dendi.

Paylaşım sosyal medyada birçok etkileşim aldı.

Twitter kullanıcılarından biri “Biz şu anda konuşurken Rus hardallarının geri getirilmesi için Putin’in istilayı durdurduğunu zannetmiyorum!!!” yazdı.

Bir başka kullanıcıysa “Putin bunu görünce felç geçirecek” ifadelerini kullandı.

Müzenin küratörü Barry Levenson, sergideki değişikliğe ilişkin açıklamasında “Rus hardallarını ‘yasaklamadık’. Tek yaptığımız, bu korkunç krizde Ukrayna’yla dayanışma içinde olduğumuzu göstermek için geçici olarak müzede sergilenen birkaç Rus hardalını kaldırmaktı” dedi.

Levenson, Rus hardallarına herhangi bir yasak uygulanmadığını tekrarlayarak müzede ya da müzeye bağlı mağazada Rus veya Ukrayna yapımı hardalların zaten satılmadığını belirtti.

Küratör, “Dolayısıyla istemeden büyük bir yaygara koparılmış gibi duruyor. Biri notu görmüş ve internette paylaşmış. Biz notu yayımlamadık ya da buna dikkat çekecek bir şey yapmadık” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Şubat’taki askeri operasyon emriyle savaşı başlatmasının ardından Batılı birçok devlet, örgüt ve kuruluş tarafından Kremlin’e çeşitli yaptırımlar uygulanmıştı.

Rus bankalara ve oligarklara getirilen ekonomik yaptırımlara ek olarak McDonald’s, Coca-Cola, Levi’s ve Starbucks gibi dünyaca ünlü şirketler de Rusya’daki mağazalarını kapatma kararı almıştı.

Fransa’nın başkenti Paris’teki Grevin Balmumu Müzesi ise “Diktatörleri temsil etmiyoruz” diyerek Putin’in balmumu heykelini kaldırmıştı.