Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına düştü

KKTC’de petrolün varil fiyatı 130 dolar seviyesindeyken 10 Mart’ta 95 oktan benzine 4 TL, euro Dizel’e de 5 TL zam yapılmıştı. Gözler, brent petrolün varil fiyatının düşmesiyle ve akaryakıt tüzüğünde günlük değişiklik yapılabilmesine imkan veren değişikliğin yapılmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında indirim yapılmasına çevrildi.

Böylece, petrol fiyatları yaklaşık son iki haftanın en düşük seviyelerini gördü.

Dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi Çin’de artan COVID-19 vaka sayısının salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerine dönmesi piyasalarda talep endişelerine yol açarak fiyatların gerilemesine neden oluyor.

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için devam eden müzakereler ise piyasalarda arz endişelerini hafifleterek fiyatları baskılamaya devam ediyor.