Ukrayna’dan ayrılan mülteci sayısı 3 milyona çıktı

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna’daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen verileri paylaşmaya devam ediyor.

BM’nin göç örgütü olan IOM’un sözcüsü Paul Dillon, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında, 24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşında bugüne kadar komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 3 milyona ulaştığını aktardı.

157 bini üçüncü ülke vatandaşı

Dillon, bunların 157 bininin üçüncü ülke vatandaşı olduğu bilgisini paylaştı.

Polonyalı makamlar ise yaptıkları açıklamada, ülkeye giriş yapan mülteci sayısının 1 milyon 830 bine ulaştığını belirtti.

1,4 milyondan fazla çocuk mülteci durumuna düştü

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, savaşın başından bu yana pek çok çocuğun öldüğünü veya yaralandığını belirtti.

“Şu an 1,4 milyondan fazla çocuk ülkeden kaçtı.” diyen Elder, bunun, savaşın başından bu yana Ukrayna’da günde 70 bin çocuğun mülteci durumuna düştüğü anlamına geldiğini vurguladı.

Elder, Ukrayna’daki mülteci krizinin hız ve ölçek açısından İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana eşi benzeri olmadığını vurguladı.

“Bu felaketten kurtulmanın tek yolu savaşın sona ermesi”

Komşu ülkelere geçen çocukların ailelerinden kopma, cinsel taciz ve insan kaçakçılığı riskleriyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunan Elder, “Bu felaketten kurtulmanın tek yolu bu savaşa son verilmesidir, şimdi sona erdirilmesidir.” ifadesini kullandı.

Elder, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların sona erdirilmesi çağrısını yineledi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, savaş başladığında Ukrayna’da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.