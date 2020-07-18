Kıbrıs

Uluçay, telefonda görüştüğü Azerbaycan Meclis Başkanı’na taziyelerini iletti

18 Temmuz 2020
Uluçay Gafarova

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile telefonda görüştü.

Azerbaycan’ın Toyuz bölgesinde yönelik gerçekleştirilen saldırılarda  meydana gelen can kayıpları dolayısıyla taziyelerini aktaran Uluçay, Kıbrıs Türk halkının Azerbaycan halkının yanında olduğunu belirtti ve en kısa sürede barış ve istikrarın tesis edilmesi temennisini iletti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, görüşmede, Azerbaycan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü her zaman desteklediklerini belirten Uluçay, Ermenistan’ın Azerbaycan devlet sınırında yaptığı provokasyonu şiddetle kınadığını kaydetti ve Ermenistan’ın bu adımlarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Başsağlığı dilekleri için teşekkür eden Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova da, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü mümkün olan en kısa sürede eski haline getireceğine ve kazanacağına olan güvenini dile getirdi.

Sahiba Gafarova, Azerbaycan ve Kıbrıs Türk halkı arasındaki dostluk ve iyi ilişkilerin daha da ileriye taşınması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Uluçay’ın Gafarova ile yapmış olduğu telefon görüşmesi, Azerbaycan Resmi Devlet Haber Ajansı tarafından da dış basına servis edildi.


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