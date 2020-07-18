Yaşam

Döveç Group kan bağışı etkinliği düzenledi

18 Temmuz 2020
Döveç kan bağışı

Sosyal Sorumluluk projelerine verdiği önem ile ses getiren Döveç Group, her yıl Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı ile ortak olarak düzenlediği kan bağışı etkinliğini 18.07.2020 09:00 – 13:00 saatleri arasında Gazimağusa Döveç Merkez Ofis’te gerçekleştirdi. Döveç Group 6 ayda bir düzenli olarak Kan Bağışı kampanyaları düzenliyor. Covid-19 nedeniyle kan bağışının azaldığı bu günlerde tüm şirket çalışanları duyarlı bir davranış göstererek kan bağışı kampanyasına katılım gösterdi.

Kan vermesine engel herhangi bir sağlık sorunu olmayan tüm personel ve Mağusa halkı tarafından kan bağışı etkinliği yoğun ilgi gördü.

Döveç Group Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç, ‘’Corona virüsü ile yaşama alışmaya çalıştığımız bu zorlu günlerde birbirimize destek olmanın önemini daha fazla anladık. Kan bağışında bulunarak bir hayata can verebilir, umudunu kaybetmiş bir kişinin yeniden umudu olabilirsiniz dedi. Bilinçli ve yardımsever bireyler ile çalışmanın gururunu yaşadığını dile getiren Döveç, sosyal sorumluluk etkinliğine yoğun ilgi gösteren Mağusa sakinlerine teşekkürlerini iletti. Bunun yanı sıra Döveç, herkesi kan verme konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Gazimağusa Kızılay Kan Merkezi yetkilileri ise başta Burçin Döveç olmak üzere tüm Döveç Group ailesine duyarlı düşünceleri için teşekkürlerini iletti.

 


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