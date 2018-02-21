Uluçay, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.



Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Şeref Salonunda yer alan kabulde konuşan Dernek Başkanı Raziye Kocaismail, Başkan Uluçay’ın işbirliği içerisinde oldukları bir kişi olduğunu belirterek, yeni görevinde kendisine başarılar diledi.

Ziyaret vesilesiyle kanser hastalarının yaşadıkları sıkıntıları yeniden aktarma fırsatı bulacaklarını belirten Kocaismail, Başkan Uluçay’dan öncelikle mecliste bekleyen ilgili yasanın takipçisi olmasını istedi.

Kocaismail, hastalıkla ilgili ülkenin ihtiyacı olan istatistiklerin çıkması ve verilerin sağlanmasının kanserle savaşımda büyük faydası olacağını da kaydetti.

Ziyarette Uluçay’a Derneğin taleplerini içeren bir yazı da verildi.



ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, konuşmasında, yasanın hayata geçmesi için çalışmaların başlaması gerektiğini belirtti ve bunun için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Komitelerin bir an önce çalışabilmesi için gerekli koordinenin sağlandığını kaydeden Uluçay, öncelik olarak bütçe ile ilgili çalışmaların yapılacağını, hemen ardından ise yasama ile ilgili çalışmaların yürütülerek toplumun beklediği yasaların hayat bulması için uğraş vereceklerini belirtti.