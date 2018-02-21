Ozanköy, GG’yi gözüne kestirdi

ÖLÜM KALIM MAÇLARI BAŞLIYOR:

Ozanköy Teknik Direktörü Mehmet Bolkan, ligde bu hafta oynayacakları Gençlik Gücü karşılaşmasıyla ilgili Havadis’e konuştu. Bolkan: “Bizim için ölüm kalım maçları bu haftadan itibaren başlıyor. Gençlik Gücü’nü yenip, ilk galibiyetimizi almak istiyoruz” dedi

Coşkun KUTAY

K-PET Süper Ligi’nin 19.haftasını, 11 puanla 16.sırada tamamlayan Ozanköy, Gençlik Gücü ile yapacakları müsabakanın hazırlıklarını, Teknik Direktör Mehmet Bolkan’ın nezaretinde antrenör Celal Keleş ve İbrahim Reis’in dün Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda yaptırdığı antrenman ile sürdürdü.

Mehmet Bolkan çalışma sonrasında Havadis’ açıklamada bulundu.

“İlk dakika golü, oyun disiplinimizi bozdu”

Geçtiğimiz hafta oynadıkları Doğan Türk Birliği karşılaşmasına fizik ve mental olarak iyi hazırlanmalarına rağmen, oyunun daha ikinci dakikasında meydana gelen korner atışı sonrasında kalelerinde gördükleri gol nedeniyle moral motivasyon ve oyun disiplinini kaybettiklerine dikkat çeken Bolkan, “Hal böyle olunca da, Kıbrıs Kupası’ndan elenen ve bu nedenle de tüm güçleri ile Süper Lige odaklanmış bulunan şampiyonluk adaylarından Doğan Türk Birliği, oturmuş kadrosu ve geniş futbolcu yapısıyla gereğini yaptı. Ancak şurası da bir gerçek ki, Doğan Türk Birliği rakibimiz değil. Ancak yine de içinde bulunduğumuz pozisyon gereği, sahadan bir puan alarak ayrılmak isterdik” ifadelerini kullandı.

“İlk galibiyetimizi almak istiyoruz”

“Doğan Türk Birliği mağlubiyetini artık geride bıraktık. Bizim için ölüm kalım maçları, bu haftadan itibaren başlıyor” diyerek sözlerini sürdüren Mehmet Bolkan, “ Ozanköy olarak; başta yönetim kurulu ve sponsorlarımız, görevlerini tam yapan insanlar. Buna mukabil teknik kadro ve oyuncular onların gerisinde. Bu hafta oynayacağımız Gençlik Gücü maçını kazanarak, onlara ilk galibiyetimizi tattırmak istiyoruz. Zira başkan ve yönetimi bunu hak ediyor. Artık hiç kimsenin mazereti kalmadı. Bu nedenle, şampiyonluğa oynayan takımlardan alınacak 1 puanın dışında, tüm maçlarımızı kazanmak zorundayız. Her şeye rağmen futbolcularımızın bunu başarabilecek kabiliyet ve güçte olduğuna inanıyor, çalışmalarımızı bu anlayış içerisinde sürdürüyoruz. Aksi takdirde, Ozanköy’ü Süper Ligde tutmamız mümkün değil” dedi.

Eksikler ve kamp

Gençlik Gücü karşılaşması nedeniyle takımın kampa alınacağını dile getiren Mehmet Bolkan, “Muhammed Ali Uçar’dan 4 sarı kart cezalısı olması nedeniyle yararlanamayacağız. Ancak yerine oynayacak olan arkadaşının onu aratmayacağı inancını taşıyorum. Sakatlıkları süren 2-3 futbolcumuzun son durumları ise, maç öncesi belli olacak. Diğer taraftan, uzun zamandan beri sakatlığı devam eden Hüseyin Çakmak’ın MR’ını değerlendiren Türkiye Milli Takımı eski doktorlarından Prof. Dr. Bülent Aksoy, Hüseyin Çakmak’ın ameliyat olmasının gerektiğini vurguladı. Ve 6 hafta sahalardan uzak kalması zorunlu olan Çakmak’ın ancak, Play-Out karşılaşmalarında sahalara dönebileceğini belirtti” şeklinde konuştu.

Ali Kopça, Karaoğlanoğlu’nda

Bu arada BTM 1.Ligi Beyaz Grup takımlarından Karaoğlanoğlu, Ozanköy’ün forvet oyuncusu Ali Kopça’yı renklerine bağladı.