Uluçay: Her sağlıklı birey yarının engelli adayıdır

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, her sağlıklı bireyin yarının engelli adayı olduğuna işaret ederek, “engelli kardeşlerimizin bir gün değil her gün yanında olmak hepimizin görevidir” dedi.

Uluçay, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1992 yılında almış olduğu karar ile 3 Aralık, Dünya Engelliler Günü olarak ilan edilmiştir. Bugün yalnızca bir kutlamadan ibaret olmadığı gibi, yanı başımızdaki engelli vatandaşlarımızın yaşadığı zorlukları anlayarak, onları politik, kültürel, ekonomik ve sosyal alanlar da dahil olmak üzere hayatın her alanına daha fazla kazandırmak için farkındalık yaratma amacı taşımalıdır.

Yaşadıkları tüm zorluklara rağmen hayata sıkı sıkı bağlı olan tüm engelli kardeşlerimizin bir gün değil her gün yanında olmak hepimizin görevidir. Unutulmamalıdır ki; her sağlıklı birey yarının engelli adayıdır. Bu gün vesilesiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü tüm içten dileklerimle kutlar, sağlık ve sıhhat dilerim.”