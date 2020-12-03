UBP Başkan Vekili Saner’den Dünya Engelliler Günü mesajı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bir gün herkesin engelli olabileceğine işaret ederek, herkesin bunu bilerek yaşaması gerektiğini söyledi.

Mesajında “engelli kardeşlerimizin en iyi koşullarda yaşamlarını devam ettirebilmeleri için, bireyler, kurum kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve devlet olarak gereğini yapmalıyız” diyen Saner, mutlu ve huzurlu bir toplumun en önemli şartının tüm bireylerinin eşit şartlarda, ortak bir amaç etrafında birbirini anlayarak desteklemesi olduğunu dile getirdi.

Engelli vatandaşların toplum içinde yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürdürmeleri için çaba göstermenin, onlara ulaşarak, sorunlarına sahip çıkmanın devletin ve toplumun en önemli sorumluluklarından biri olduğunu kaydeden Saner, bu sorumlulukların en iyi şekilde yerine getirilmesi için istatistiki verilere ihtiyaç bulunduğuna işaret etti.

“Engelli olmalarına rağmen, hayat mücadelesi veren ve hayatlarını onurlu bir şekilde geçirmek adına ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan engelli vatandaşlarımız bizim için birer güç kaynağıdır” diyen Saner, tüm zorluklara rağmen spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına her alanda önemli başarılara imza atan engellilerin verdiği mücadelelerin takdire şayan olduğunu kaydetti.

ENGELSİZ YAŞAM EVİ İKİNCİ ETAP İHALESİNE 23 ARALIK’TA ÇIKILIYOR

“Memnuniyetle belirtmeliyim ki, 2016 yılında benim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğum dönemde başlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk Engelsiz Yaşam Evi’nin tamamlanması için gerekli olan 2’nci etap ihaleye 23 Aralık tarihinde çıkılıyor” diyen Saner UBP olarak hedeflerinin bu merkezin bir an önce tamamlanması ve faaliyete geçmesi olduğunu vurguladı.

Saner mesajının sonunda “Bu duygu ve düşüncelerle; tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, dün olduğu gibi bugün de yarın da, her gün yanlarında olduğumuzu belirterek, selam ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.